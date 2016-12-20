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Spor Toto Süper Lig 15. Hafta sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları, dün oynanan 2 müsabaka ile tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig 15. Hafta sonuçları
Haftanın son maçlarında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0, Bursaspor da konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
 
Ligde 15. hafta müsabakaları sonunda Medipol Başakşehir, 35 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.
 
15. haftada Ligde alınan sonuçlar şöyle:
 
Sonuçlar
 
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-0
 
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-1
 
Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: 1-2
 
Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: 1-1
 
Adanaspor-Kayserispor: 2-1
 
Osmanlıspor-Galatasaray: 2-2
 
Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: 0-0
 
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3-0
 
Bursaspor-Antalyaspor: 2-1
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, sonuçlar, 15. hafta
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