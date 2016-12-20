Spor Toto Süper Lig 15. Hafta sonuçları

Haftanın son maçlarında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0, Bursaspor da konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ligde 15. hafta müsabakaları sonunda Medipol Başakşehir, 35 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

15. haftada Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Sonuçlar

Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-0

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-1

Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: 1-1

Adanaspor-Kayserispor: 2-1

Osmanlıspor-Galatasaray: 2-2

Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: 0-0

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3-0

Bursaspor-Antalyaspor: 2-1