Spor Toto Süper Lig 15. Hafta sonuçları

Haftanın son maçlarında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0, Bursaspor da konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Ligde 15. hafta müsabakaları sonunda Medipol Başakşehir, 35 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.
15. haftada Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Sonuçlar
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-0
Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-1
Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: 1-1
Adanaspor-Kayserispor: 2-1
Osmanlıspor-Galatasaray: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: 0-0
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3-0
Bursaspor-Antalyaspor: 2-1