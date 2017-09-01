Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Aile ve millet olarak etrafında birleştiğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi vazgeçilmez değerlerin pekiştiği bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise İstanbul'daki 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) için destek istediği bayram mesajında, "Kurban Bayramı sürecince grup maçlarının oynanacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile finallere ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbolseverlerin 12 Dev Adam’ı son topa kadar en iyi şekilde destekleyeceğine inanıyorum. Türk basketbolunun ve sporunun bugünlere gelmesinde emeği geçmiş değerli büyüklerimiz başta olmak üzere basketbol ailemizin tüm mensuplarının ve yakınlarının, kulüplerimizin, oyuncularımızın, teknik ve idari kadroların, hakemlerimizin, sponsorlarımızın ve medya mensuplarının Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

TVF'nin mesajında ise "Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, dünyada barış, huzur ve refahın egemen olmasını dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünde başkan Fikret Orman, yayımladığı bayram mesajında şunları kaydetti:

"Milli ve dini duygularımızın öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarımızın güçlendiği bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir. İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların, ailemiz, dostlarımız, komşularımız ile olan bağımızı güçlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir. Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Fenerbahçe Kulübünde de başkan Aziz Yıldırım, mesajında "Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize, büyük Fenerbahçe ailemize, Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelerimize, taraftarlarımıza, birlik ve beraberlik içinde, neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda "Milli ve dini bayramlarımız, kırgınlıkların, küslüklerin, ayrılıkların unutulduğu günlerdir. Bugün başlayan Kurban Bayramı’nın da bu vesileyle ülkemizdeki birlik, bütünlük, karşılıklı sevgi, saygı ve huzur ortamına katkı sağlamasını diler; tüm ulusumuzun ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü ise Twitter hesabından, "Kurban Bayramınız mübarek olsun" şeklinde bir paylaşım yaptı.