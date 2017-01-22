Spor camiası Cavcav'ın yasını tutuyor

Gençlerbirliği Kulübünün duayen başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı, Türk futbolunu yasa boğdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve kulüpler, 81 yaşında hayata gözlerini yuman İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kulüpler Birliği Vakfı

Kulüpler Birliği Vakfının başsağlığı mesajında ise şöyle denildi:

"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfının Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna uzun zamandır büyük hizmetler veren, vakfımızın kurucu başkanlarından İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine ve Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

Fenerbahçe Kulübü

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki açıklamada şunlar aktarıldı:

"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Cavcav ailesi ve Gençlerbirliği Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk sporuna başsağlığı dileriz."

Galatasaray Kulübü

Galatasaray Kulübünden paylaşılan "Spor camiasının acı kaybı" başlıklı başsağlığı mesajında da şu ifadeler kullanıldı:

"Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975'ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği'nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav'ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği camiasına ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz."

Beşiktaş Kulübü

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada Cavcav'ın Türk sporunun önemli bir figürünün olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da adını tarihe yazdırdığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor Kulübü

Trabzonspor Kulübü de Cavcav için yayımladığı başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden, 1981'de ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav'ı, Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Gençlerbirliği Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu da İlhan Cavcav'ın vefatının ardından internet sitesinden, şu açıklamayı yaptı:

"Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Gençlerbirliği Kulübü olmak üzere, Türk sporuna başsağlığı dileriz."

Öte yandan, birçok spor federasyonu ile başta Süper Lig olmak üzere profesyonel futbol liglerinde yer alan çok sayıda kulüp, Cavcav'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği'nden açıklama

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sonrasında Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Osmanlıspor kulüpleri taziye mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Dün sabah yoğun bakıma alınan başkanımız İlhan Cavcav'ı bugün kaybettik. Yaşamının son anına kadar Gençlerbirliği'nden kopmayan, kulübümüzün bugünlere gelmesinde büyük emeği olan başkanımız İlhan Cavcav'ı asla unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Cavcav'ın öz geçmişine de yer verilen açıklamada, "Ne Türk futbolu, ne bu ülke, ne bu şehir, ne de bu kulüp seni asla unutmayacak İlhan Başkan." denildi.