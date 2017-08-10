  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Sow'un golü UEFA'da sezonun en iyisine aday

Sow'un golü UEFA'da sezonun en iyisine aday

UEFA, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında o dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow'un, Manchester United'a attığı golü aday gösterdi.

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Sowun golü UEFAda sezonun en iyisine aday

UEFA, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında o dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow'un, Manchester United'a attığı golü aday gösterdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında 8 adaya yer verildi. Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli Sow'un, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester United'a röveşatayla attığı gol, adaylar arasında yer aldı.

Sezonun en iyi golü oylamasında, geçen sezon Barcelona'da forma giyen Jordi Mboula, Real Madridli Casemiro, Juventuslu Mario Mandzukic, Austria Wienli Kevin Friesenbichler, İspanya Milli Takımı formasıyla Marco Asensio ve kadınlarda İtalya Milli Takımı'nda attığı gol ile Daniela Sabatino, Sow'un rakipleri arasında bulunuyor.

Oylama, 19 gün boyunca UEFA'nın sitesinde devam edecek.

Etiketler: Fenerbahçe, manchester united, Moussa Sow, sezonun en iyi golü, aday, UEFA
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