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Buradasınız : » » Soner Demirtaş bronz madalya kazandı

Soner Demirtaş bronz madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov'u 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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Soner Demirtaş bronz madalya kazandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonanın son gününde milli güreşçi, Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov'la bronz madalya mücadelesi verdi.

 İlk yarıda aldığı puanlarla minderden 5-0 galip ayrılan Soner, dünya üçüncüsü oldu.

Azerbaycanlı rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde eden milli sporcu, dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

Soner Demirtaş, son iki Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.

Paris'te ilk maçında Moldovalı Evgheni Nedealco'yu 12-2, çeyrek finalde de İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, yarı finalde Rus Khetik Tsabolov'a mağlup olmuştu. 

Etiketler: Dünya Güreş Şampiyonası, Soner Demirtaş
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