Son sırada aldığı takımı ilk 5'e soktu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yenerek 5. sıraya yükselen Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de sezona Portekizli teknik adam Jose Manuel Ferreira de Morais yönetiminde başlayan Akdeniz temsilcisi, ilk 6 haftada 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Ligin 6. haftasında 3-1 kaybedilen Galatasaray maçından sonra Morais ile yollar ayrılırken, yerine Rıza Çalımbay göreve getirildi.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan ve takımıyla ilk 3 haftada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Çalımbay, İstanbul temsilcisindeki görevinden ayrıldıktan yaklaşık 1 ay sonra Antalyaspor'un başına geçti.

Düşme hattından ilk 5'e

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de puan cetvelinde son sırada aldığı Antalyaspor'u 12 maçta 5. sıraya çıkardı.

Ligin ilk 6 haftasında 2 puan toplayan kırmızı-beyazlı takım, Çalımbay yönetiminde arka arkaya elde ettiği başarılı sonuçlarla ön plana çıktı. Antalyaspor, Çalımbay'ın teknik adamlığında 12 maçta 8 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Akdeniz temsilcisi, Çalımbay yönetiminde topladığı 26 puanla lig yarışında hızla üst sıralara tırmandı.

Hücum ve savunmada performans yükseldi

Antalyaspor, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünde hem hücum hem de savunma performansını artırdı.

Sezonun ilk 6 haftasında 5 gol atıp 11 gol yiyen kırmızı-beyazlı ekip, -6 averajla ligin en kötü performansını sergileyen takım oldu. İlk 6 karşılaşmada maç başına ortalama 0,83 gol atan Antalya temsilcisi, kalesinde maç başına ortalama 1,83 gol yedi.

Çalımbay yönetimindeki 12 maçlık bölümde Antalyaspor gol ortalamasını 1,33'e çıkarırken, kalesinde gördüğü ortalama gol sayısını 0,83'e düşürdü.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle vites yükselten Antalyaspor, 18. hafta sonunda 21 gol atıp kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Mersin İdmanyurdu ve Kasımpaşa'da 7'ncilik

Rıza Çalımbay, Antalyaspor dışında bundan önceki iki sezonda çalıştırdığı Mersin İdmanyurdu ve Kasımpaşa'nın başında gösterdiği performansla da dikkati çekti.

Deneyimli teknik adamın 2014-2015 sezonunda görev yaptığı Mersin İdmanyurdu, sezonu 7. sırada tamamladı.

Rıza Çalımbay, 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa'da görev aldı. 2014-2015 sezonunda ligde 13. olan lacivert-beyazlı takım, Çalımbay yönetiminde 2015-2016 sezonunu 7'nci sırada bitirmişti. AA