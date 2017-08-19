  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Son şampiyon Monaco'dan 'üst üste maç kazanma' rekoru

Son şampiyon Monaco'dan 'üst üste maç kazanma' rekoru

Ligin üçüncü haftasında Metz'i tek golle mağlup eden Monaco, üst üste 15 maç kazanan ilk Fransız ekibi oldu.

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Son şampiyon Monacodan üst üste maç kazanma rekoru

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Metz deplasmanından üç puanla dönen Monaco, lig tarihinde üst üste 15 maç kazanarak rekor kırdı.

Ligde geçen sezon şampiyonluk turu atarak Paris Saint-Germain'in hegemonyasına son veren Monaco, Radamel Falcao'nun golüyle Metz'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 15 maça çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. 2009 yılında 14 maçlık seri yakalayan Bordeaux, bu alanda rekoru elinde bulunduruyordu.

Monaco, ligin ilk hafta mücadelesinde Toulouse'u 3-2, ikinci hafta ise Dijon'u 4-1 mağlup etmişti.

Falcao boş geçmiyor
İngiltere Premier Lig'de Manchester United ve Chelsea'de iki sezon kiralık forma giydikten sonra Monaco'ya geri dönen 31 yaşındaki Falcao, ilk üç haftada 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Toulouse ve Metz'e birer gol atan Kolombiyalı yıldız oyuncu, ikinci hafta Dijon deplasmanında "hat-trick" yapmıştı.

Etiketler: Monaco, metz, Fransa Birinci Ligi
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