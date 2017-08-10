  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Soldado, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin, kulübü Villarreal ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı İspanyol golcü Roberto Soldado, İstanbul'a geldi.

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Soldado, Fenerbahçe için İstanbulda

Fenerbahçe'nin, kulübü Villarreal ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı İspanyol golcü Roberto Soldado, İstanbul'a geldi.

İspanya'dan kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcuya, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ile İdari Menajeri Hasan Çetinkaya eşlik etti.

Sarı-lacivertli taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşıladığı Soldado, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımına geldiğini belirten İspanyol golcü, "Kaçıramayacağım bir fırsattı. Burada olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'yi tekrar şampiyonluğa taşıma yolunda arkadaşlarımla, takımımıza katkı sağlamak için buradayım. Hedefim, sahada elimden gelenin en iyisini yapmak için her gün tüm çalışmalarımı sergilemek, özellikle gollerle taraftarımızı mutlu ederek takımımıza katkı sağlamak. Geçen yıl sakatlığımı tamamen atlattıktan sonra yavaş yavaş formumu bulmuştum. Sakatlığımı geride bıraktım ve şu anda hazırım." ifadelerini kullandı.

Roberto Soldado'nun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Etiketler: Fenerbahçe, Villarreal, Roberto Soldado, İstanbul
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