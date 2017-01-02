Sokaklardan Avrupa üçüncülüğüne

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalledeki arkadaşlarıyla sürekli kavga etmesi nedeniyle komşularının şikayetçi olduğu Cem Közenk, sporla tanışmasının ardından muay thaide Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Tatvan'da mahallede arkadaşlarıyla sürekli kavga eden ve bu nedenle komşularının tepkisini çeken Cem Közenk'in hayatı, Muay Thai Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur ile tanışmasıyla değişti.

Tatvan Spor Salonu'nda Ömer Uğur'un yönetiminde düzenli olarak antrenmanlara katılan Cem, geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

"Sporla kendimi kötü çevreden uzaklaştırabildim"

Cem Közenk yaptığı açıklamada, sportif faaliyetlere katılarak kendisini düzelteceğine inandığını, bunun için de 6 yıl önce muay thai ve kick boksa başladığını söyledi.

Kötü çevre edinmemek sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri şeylerden uzak durmak için sporu seçtiğini ifade eden Cem Közenk, şöyle konuştu:

"Bu spora başlamamış olsaydım ben şimdi burada değildim. Sigaraya başlamış veya alkol ve uyuşturucu kullanıyor olabilirdim. Sporla kendimi kötü çevreden uzaklaştırabildim. Önceden devlet okulunda okuyordum ancak bu sporun ve hocamızın sayesinde özel bir okula burslu yerleştirildim. Çok ilerleme kaydederek, derslerimde de başarı sağladım. Hocam derslerimin düzelmesine de yardım etti. Herkese bu sporu yapmalarını tavsiye ediyorum."

Cem Közenk, eskiden mahallede arkadaşlarıyla sürekli kavga ettiğini belirtti. Komşularının da sürekli kendisinden şikayetçi olduğunu aktaran Cem, "Ancak bu spora başladığım süreçte düzelme kaydettim. Artık milli sporcuyum. Spor sayesinde hem eğitim hem de ahlaki yönden çok düzelme var. Avrupa Kupası Şampiyonası'nda milli sporcu oldum. Antrenmanlara düzenli olarak katılıyorum." ifadelerini kullandı.