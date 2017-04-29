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Buradasınız : » » Sofuoğlu Hollanda'da ilk sıradan başlayacak

Sofuoğlu Hollanda'da ilk sıradan başlayacak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenecek sezonun dördüncü yarışına ilk sıradan başlayacak.

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Sofuoğlu Hollandada ilk sıradan başlayacak

Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte gerçekleştirilen sıralama turları sona erdi. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edemeyen Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, 1.37.805'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

MV Agusta Reparto Corse takımından ABD'li pilot Patrick Jacobsen 1.38.479'luk süresiyle sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.

3570 Puccetti FMI takımının İtalyan pilotu Michael Canducci ise 1.38.556'lık zamanıyla 3. sırayı aldı.

Yarın TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek sezonun dördüncü yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:

1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.37.805

2. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.38.479

3. Michael Canducci (3570 Puccetti FMI): 1.38.556

4. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.38.589

5. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.38.602

6. Sheridan Morais (Kallio): 1.38.618

7. Luke Stapleford (Profile): 1.38.738

8. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.38.772

9. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.39.148

10. Kyle Ryde (Kawasaki Puccetti): 1.39.292

Etiketler: Kenan Sofuoğlu, Hollanda, Dünya Süpersport Şampiyonası
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