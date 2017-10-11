Sofuoğlu, Düzce'de yeni yapılan yarış pistini inceledi

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 10. ayağındaki sıralama turlarında geçirdiği kazanın ardından sakatlanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden ve ismini taşıyan yarış pistinde incelemelerde bulundu.

Kendisine destek olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile ilçeye gelen Kenan Sofuoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna ile pistin yapımı hakkında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Yaklaşık 2 yıl önce 650 dönümlük arazi üzerinde başlanan ve asfaltlama aşamasına gelen pisti beraberindeki heyet ile gezen Kenan, kazanın ardından haline şükretiğini söyledi.

"Bugün ayakta olabilmek benim için çok güzel" diyen Kenan Sofuoğlu, "Hastaneye ilk getirildiğimizde doktorların söylediği 8 hafta yatakta yatmam gerektiği idi. Hamdolsun, bir hafta sonra hastaneden çıktık. İnanın hastaneden ilk çıktığım gün evime değil, Cumayeri'ndeki piste geldim, burayı kontrol ettim. Çünkü en önemli dönem olan altyapı dönemindeyiz. Burada bulunup bazı kontrolleri yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir proje"

Pisti gezdiğini ve buradaki çalışmaların kendisini çok sevindirdiğini vurgulayan milli sporcu, "Bu proje ağır ve büyük bir proje. Bunun yolda kalmasını, aksamasını istemiyordum. Bugün Düzce Belediye Başkanımızın da burada olması bizi mutlu etti. Gereken teknik detayları kendisine aktardım. Kendileri de bu konuda hevesli. Allah'ın izni ile buraya bu yatırımı yapacağız." diye konuştu.

"Proje, nesiller boyu anılacak"

Kenan Sofuoğlu, projenin nesiller boyu anlatılacağını kaydetti.

Hastanede kaldığı sürede hep pisti soruduğunu belirten Kenan, şöyle devam etti:

"Hastanedeyken hep 'Pist ne durumda, altyapı ne durumda, çalışmalar devam ediyor mu?' diye sordum. Burayı görmek için sabırsızlanıyordum. İki gün önce hastaneden çıktım, ilk Cumayeri'ndeki piste geldim. Bu proje, nesiller boyu anılacak, yapılmış güzel bir yatırım. Az önce pistte tur atarken arkadaşlarıma, 'Yarın, öbür gün biz olmasak bile, bu pist, bu proje ve verdiğimiz emek insanlar tarafından konuşulacaktır.' diye söyledim."

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise belediye başkanılığı görevini yeni devraldığını vurgulayarak, "Kenan Sofuoğlu'nu hastanede ziyaret edecektik ama kendisi değneklerle buraya geldi. Böylesine gayretli bir sporcu. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burayı Düzce'nin marka pisti haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna da pistin kentin değil, Türkiye'nin pisti olduğuna dikkati çekerek, "Bu proje, sadece ilçe, il değil, uluslararası arenada Türkiye'nin adını duyuracak. Burada iki yıl sonra Avrupa ve dünya şampiyonları düzenlendiğinde gurur duyacağız." şekilinde görüş belitti.

Kenan Sofuoğlu'nun pistte incelemede bulunurken dört ayaklı yürüteç kullanması dikkati çekti.