Snowboard Büyük Slalom Yarışları Erzurum'da başladı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Snowboard Paralel Büyük Slalom Yarışları başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde iki gün sürecek yarışlara, Türkiye erkek ve kadın milli takımlarından 12, Gürcistan'dan da bir sporcu katıldı.

Sporcular, ikişerli gruplar halinde mücadele ettikleri organizasyonda, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) puanı almaya çalıştı.

TKF Erzurum İl Temsilcisi Yakup Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların burada iyi derece almasının önemli olduğunu söyledi.

Organizasyonda herhangi bir problem yaşamadıklarını aktaran Demir, "Pist ve hava şartları iyi. 5 bayan ve 8 de erkek olmak üzere 13 yarışmacımız var. Sporcuların elde ettikleri dereceler iyi. Çocuklar eğer dereceye girerse World Cup yolu açılacak. Milli takımımız burada kamptaydı. Bu kamp sırasında böyle bir yarış olması ve sporcuların pisti bilmesi avantajlardan biri. Böyle devam ederse büyük bir ihtimalle World Cup'ta yarışacak sporcularımız olacak." ifadelerini kullandı.

Çiçek Güney yarışamadı

Dünya Kupası'nda yer alabilmek için Erzurum'daki yarışmaya katılmak isteyen milli snowboardcu Çiçek Güney'in talebi, TKF yetkilileri tarafından uygun bulunmadı.

Talebinin reddedilmesi üzerine Güney, yaptığı açıklamada, bundan bir ay önceki FIS yarışında kendisine yine katılamayacağının söylendiğini, itirazı sonucu bu yarışta piste çıktığını dile getirdi.