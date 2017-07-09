  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Sneijder'den müjdeli haber

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulübün gelecek sezon için yarından itibaren antrenmanlara başlamasını istediğini belirtti.

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Sneijderden müjdeli haber

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı kulübün gelecek sezon için yarından itibaren antrenmanlara başlamasını istediğini belirtti.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir video yayımlayan Hollandalı yıldız, paylaşımının altına, yazdığı mesajda "Harika haber. Galatasaray gelecek sezon için antrenmanlara devam etmemi istedi. Yarın saat 09.00'da sağlık kontrolüyle başlayacağım. Saat 19.00'da Florya'da antrenmana çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Sneijder'in videosunda ise, Galatasaray formasıyla çekilen fotoğrafları ve "Vurulmuşum bu renklere, ölsem dönmem geriye. Biz hep sevdik, tek yürektik. Statları inlettik. Zirvedesin sen, zirvede. Kalbimdesin sen kalbimde. Birliktesin sen benimle, sevgin her yerde. Galatasaray şampiyon, dört yıl art arda mutlu son. Taraftarıyla el ele yine şampiyon." sözlerinin olduğu Galatasaraylı taraftarların yaptığı tezahürat yer aldı.

Etiketler: Wesley Sneijder, Galatasaray
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