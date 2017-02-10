  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.677
    EURO 3.915
  • BIST 88929.83
    ALTIN 145.013
Buradasınız : » » Sneijder'den kötü haber

Sneijder'den kötü haber

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan futbolcular Wesley Sneijder, Selçuk İnan, Lionel Carole ve Eren Derdiyok'un durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sneijderden kötü haber
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden İnce, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık geçiren Sneijder, Selçuk ve Carole'ün tedavilerine devam ettiklerini belirterek, "Bu oyuncuların yaşadığı sakatlığın üzerinden sadece 5 gün geçti. Her üç oyuncunun tedavisi de normalden daha iyi gidiyor." dedi.
 
Selçuk İnan'ın bugün koşulara başlayacağını aktaran İnce, şunları kaydetti:
 
"Selçuk'un durumunu değerlendireceğiz. Oynamak istiyor ama bizim ondan sonraki maçları da düşünmemiz lazım. Şu an çok erken olabilir. Sneijder'in oynayamayacağı kesin. Çünkü o, hafta sonu koşulara başlayacak. Carole dün koştu, ağrı hissediyor. Onu riske etmeyeceğimizi düşünüyorum. Teknik ekip ile konuşup yerine daha formda bir oyuncunun oynamasına yönelik bir çizgide olacağız. Üçünün de tedavileri beklenenden daha hızlı gelişiyor ama yine de bizim tedbirli davranmamız lazım. Selçuk ve Carole için Çaykur Rizespor maçını daha garanti görebiliyorum ama günbegün ilerlemek gerekir. Sneijder için de en erken Çaykur Rizespor maçını düşünüyorum." AA
 
Etiketler: sneijder sakatlığı, sneijder sağlık durumu, sneijder kayserispor maçında oynuyor mu? galatasar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER