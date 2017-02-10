Sneijder'den kötü haber

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden İnce, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık geçiren Sneijder, Selçuk ve Carole'ün tedavilerine devam ettiklerini belirterek, "Bu oyuncuların yaşadığı sakatlığın üzerinden sadece 5 gün geçti. Her üç oyuncunun tedavisi de normalden daha iyi gidiyor." dedi.

Selçuk İnan'ın bugün koşulara başlayacağını aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Selçuk'un durumunu değerlendireceğiz. Oynamak istiyor ama bizim ondan sonraki maçları da düşünmemiz lazım. Şu an çok erken olabilir. Sneijder'in oynayamayacağı kesin. Çünkü o, hafta sonu koşulara başlayacak. Carole dün koştu, ağrı hissediyor. Onu riske etmeyeceğimizi düşünüyorum. Teknik ekip ile konuşup yerine daha formda bir oyuncunun oynamasına yönelik bir çizgide olacağız. Üçünün de tedavileri beklenenden daha hızlı gelişiyor ama yine de bizim tedbirli davranmamız lazım. Selçuk ve Carole için Çaykur Rizespor maçını daha garanti görebiliyorum ama günbegün ilerlemek gerekir. Sneijder için de en erken Çaykur Rizespor maçını düşünüyorum." AA

