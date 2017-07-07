'Sneijder ile ilgili görüşmeler devam ediyor'

Özbek, açıklamalarına bir anmayla başlayarak, "Efsane kalecimiz Turgay ağabeyin birinci ölüm yıl dönümü. Dolayısıyla Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, hem de ailesine sabırlar diliyorum. Galatasaray olarak ailesinin acılarını paylaşıyorum. Turgay ağabey okulda Galatasaray aşkını öğreten, Galatasaray'ı nasıl sevmek gerektiğini öğreten biri. Yakından seyretmiştim. Örnek bir Galatasaraylı." dedi.

'Önümüzdeki 3-5 senenin takımını kurmak durumundayız'

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin transfer gündemlerinde olduğunun hatırlatılarak İstanbul'a yeni uçakların inip inmeyeceği yönündeki soruya Özbek, şu yanıtı verdi:

"Evet uçaklar inmeye devam ediyor. Geçen seferki ifademde zamanlama hatası oldu, 'Önümüzdeki hafta' dedim. Taraftarlardan özür diliyorum. Bir hafta gecikme oldu. Zaman dilimi vermeden, geleceğin, önümüzdeki 3-5 senenin takımını kurmak durumundayız, bu itibarla da takımda bayağı yenileme söz konusu. Onun için Galatasaray'a yakışan, hem sportif performansı hem de kişiliği niteliğinde futbolcuları kadroya katmaya devam ediyoruz. Sezon sonu itibarıyla teknik heyetten bir rapor aldık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde önümüzdeki sezonlarda Galatasaray'a hizmet edecek, eksiklerini giderecek futbolcuların listesini verdik."

'Ligin seviyesi bu sene çok farklı'

"Ligin seviyesi bu sene çok farklı." diyen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakiplerimiz de Avrupa'da çok sözü edilen, başarılı olmuş kişileri transfer ediyor. Bu bir yarış, Galatasaray bu yarışın içinde her zaman ön safhada bulunan takım olduğuna göre gereğini yapması lazımdı. Bu yarış, liglere de büyük keyif getirecek. İnşallah kavgasız, taraftarların seyir zevkini doyuran bir lig olacak. Hem bizim hem rakiplerin yaptığı transferler bunun birinci göstergesi."

'Kimse elde edilen paraların transfer amaçlı olduğu konusunda konuşmasın'

Riva projesinden gelecek gelirin transfere harcandığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Özbek, bu projeyle Galatasaray'ın borçlarını sıfırlamayı arzuladıklarını söyledi.

Özbek, Riva projesini tek başına anlatmanın doyurucu olmayacağına dikkati çekerek, "Riva bir arsa neticede, 40 sene önce başkanımız Selahattin Beyazıt tarafından kazandırılmış bir arsa. Riva projesinde kendi başına tartışmak, konuşmak bence amaca uygun düşmez. Olayı geniş kapsamlı almak istiyorum. 'Galatasaray, inşaat şirketi mi, gayrimenkul şirketi mi?' diye tenkitler de alıyoruz. Bunun nedenleriyle, bu sonuca nasıl gelindiğini Galatasaray taraftarlarının da bilmesi lazım. Galatasaray'ın son 20 senesine bakıldığı zaman, Türk futbolunun önemli kulüplerinin gittiği yol da geldiği sonuç da birbirine benzediği için, bu futbol camiasını da yakından ilgilendirdiği için geniş alıyorum." diye konuştu.

Geldikleri noktada çözüm yollarından birinin Riva olduğunu anlatan Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sorunları çözmek için bütün genel kurullarda irade oluşmuş, artık onu yapabilme özelliği kalıyor. Bu kısa gelişmeden sonra çalışmalarımıza başladık. Malum biz bir dernek statüsünde kulübüz, Riva da derneğin malı. Yönetimler geliyor ibra oluyor gidiyor, borç yükü geriye kalıyor. Burada en hassas nokta şuydu; Riva projesi orta vadeli bir proje, 3 yıllık periyoda bunun sığması, girmesi mümkün değil. O zaman öyle bir gayrimenkul geliştirme projesi yapılmalı ki gelen her kuruş, Galatasaray'ın kasasına girsin, Galatasaray artık camia itibarıyla bunu tartışma konusu yapamasın. Ben aynı bu ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanı'na anlattım. Galatasaray'ın geldiği noktayı ve ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlattım. Teşekkür ediyorum, gereken ilgiyi gösterdi ve Emlak Konut'la bizim buluşmamızı sağladı, bu projenin yapılması konusunda büyük destek verdi. Buradan hareketle Riva projesi ihaleye çıktı. Beklentileri karşılayan, biraz da onun üzerine geçen ihale sonucunda Galatasaray beklediği kaynağı oluşturmak üzere düğmeye basmış oldu."

Kendisinin bu proje bağlamında kulübün banka borçlarını kapatma konusunda bir iddiasının olduğunu anlatan Özbek, "Birinci dilim geldi zaten. Bu tamamen banka borçlarının kapatılmasına gitti. Bundan sonra gelecek paraların istikameti aynı. Çünkü bir iddiam var. Galatasaray eğer finansal yapısını düzeltirse, senede 150 milyon liraya varan faiz ödeme durumundan çıkarsa, Galatasaray'ın sportif manada ürettiği gelir Galatasaray'ı yönetmek için son derece yeterli. Yeter ki borçlanma sendromundan çıkalım. Bu itibarla bundan sonra gelecek paralar birinci seviyede banka borçlarının, finansman borçlarının kapatılması yönünde kullanılacak. 'Riva'yı sattı gitti oyuncu transfer etti' böyle bir şey yok. Bu açıklamayı defalarca yaptım. Aynı ifadeyi yine kullanıyorum. Altını çizerek söylüyorum. Ben gayrimenkul geliştirme projelerini Galatasaray'ın finansal yapısını düzeltmek, borçlarını sıfırlamak, ödediğim faiz yükünün altından kurtulmak üzerine yapıyorum. Kimse elde edilen paraların transfer amaçlı olduğu konusunda konuşmasın. Galatasaray düşmanları konuşabilir. Onların niyetleri, algıları farklı. Benim ifadelerim taahhüt niteliğinde. Dolayısıyla Galatasaray'ı sevenlerin en azından benim ifade ettiğim manada anlamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'Görüşmeler devam ediyor'

Özbek, Sneijder'ın Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili soruya "Sneijder Galatasaray'a uzun yıllar çok önemli hizmetler vermiş bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Kişisel ya da kurumsal bir çatışma söz konusu değil, görüşmeler devam ediyor. Son derece anlayışlı bir şekilde Sneijder konusunun en iyi şekilde çözülmesi için çalışıyoruz. Sneijder'in elbette Galatasaray'a hizmet etmesini isteriz fakat bu konuda çok net açıklamalar yapmak Galatasaray'ın menfaatlerine zarar verir" diye cevap verdi.