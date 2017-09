Slovenya potada Avrupa'nın en büyüğü

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında Sırbistan'ı 93-85 yenen Slovenya şampiyon oldu.

Yarı finalde İspanya'yı eleyen Slovenya ile Rusya'yı saf dışı bırakan Sırbistan, milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya geldi.

Maçın ilk bölümünde Slovenya'nın Muric ve Doncic ile bulduğu sayılara Kuzmic ve Macvan ile cevap veren Sırbistan, 4. dakikayı 8-7 üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden maçta ilk periyot, 22-20 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte üstün bir oyun sergileyen Slovenya, Randolph ve Dragic'in kaydettiği sayılarla 11. dakikada 25-22 öne geçti. Prepelic, Doncic ve Dragic'in basketleriyle 11-0'lık seri yakalayan Slovenya, 15. dakikada farkı çift haneli sayılara çıkardı: 38-28. Sırbistan, Guduric'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle 17. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 43-38. Kalan bölümde Dragic'in skorer oyunuyla etkili performansını sürdüren Slovenya, soyunma odasına 56-47 üstün gitti.

Sırbistan, maçın üçüncü çeyreğinde savunmada ve hücumda üstünlüğü ele geçirdi. Uyguladığı etkili savunma ile rakibinin birçok hücumdan boş dönmesini sağlayan Sırbistan, 8-0'lık seri yakalayarak 28. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 63-61. Sırbistan, son bölümde Bircevic ve Bogdanovic ile kritik dış isabetler bulsa da final periyoduna Slovenya'nın 71-67'lik üstünlüğüyle gidildi.

Maçın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Slovenya, maçın başından itibaren oldukça etkili bir mücadele sergileyen Dragic'in yorulmasıyla hücum etkinliğini yitirdi. Sırbistan, Macvan'ın pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 77-78. Ancak Prepelic, Randolph ve Nikolic'in sayılarıyla tekrar skoru lehine çeviren Slovenya, mücadelenin son 35 saniyesine 8 sayılık (90-82) avantajla girdi. Son bölümde Macvan'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı baskete Blazic'in serbest atıştan bulduğu sayılarla cevap veren Slovenya, karşılaşmadan 93-85 galip ayrıldı.

Slovenya böylece Avrupa Basketbol Şampiyonası tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Başbakan, konuk mevkidaşlarıyla takip etti

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya ile Sırbistan arasında oynanan final maçını salonda takip etti.

Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile locadan izledi.

Müsabakayı izleyenler arasında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de yer aldı. Sloven futbol adamına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Slovenya ile Sırbistan arasındaki final maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Sloven ve Sırp taraftarlar, salonu büyük oranda doldurdu.

Türk basketbolseverlerin de takip ettiği müsabakada, Sloven ve Sırp taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Demirel, kupayı Dragic'e takdim etti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) finalinde Sırbistan'ı 93-85 yenerek zafere ulaşan Slovenya, kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'den aldı.

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'a üstünlük kurarak ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Slovenya, maç sonrası düzenlenen törenle kupayı aldı.

Kupa töreninde ilk olarak Sırp oyuncular ve teknik heyetine gümüş madalyaları takıldı. Sırbistan Milli Takımı'na madalyalarını Başbakan Binali Yıldırım, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak takdim etti.

Şampiyonluğa ulaşan Slovenya Milli Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyetine altın madalyalarını ise Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic verdi.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, son olarak kupayı Slovenya Milli Takımı'nın kaptanı Goran Dragic'e takdim etti.

Kupa töreninin ardından saha ortasında kupayla fotoğraf çektiren Sloven oyuncular ve teknik heyet, Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.