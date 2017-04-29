Siyah-beyazlılar Başahşehir'e konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş ile karşılaşacak.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e indirmek istiyor.

Siyah-beyazlı ekip ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, şampiyonluk yolunda iyice rahatlamanın peşinde.

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Medipol Başakşehir'de önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 5'er maç ceza alan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın yanı sarı kart cezalısı Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir de siyah-beyazlı takıma karşı sahada olamayacak.

PFDK'dan 1 maç ceza alan ve bu cezasını Fenerbahçe karşısında çeken kaleci Volkan Babacan ise Beşiktaş'a karşı takımdaki yerini alacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, savunmanın ortasında Joseph Attamah ve Bekir İrtegün'e, orta sahada ise Samuel Holmen'e görev vermesi bekleniyor.

6 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Antalyaspor maçında oynayamayacak.