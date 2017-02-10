Sixers Ersan'la güldü

NBA'e 5 maçla devam edildi. Amway Center'de oynanan Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk olduğu Orlando Magic'i 112-111'le geçerek sezonun 19. galibiyetini aldı.

Sixers'ta maça ilk 5'te başlayan ve 26 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova 16 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla galibiyette önemli rol üstlendi. Dario Saric 24 sayı ve 8 ribaunt, Nik Stauskas 13, Sergio Rodriguez ise 12 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 35'inci mağlubiyetini alan Magic'de Evan Fournier 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Nikola Vucevic 21 sayı ve 11 ribaunt, Serge Ibaka ise 16 sayıyla oynadı. AA

