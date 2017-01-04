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Sivasspor, Oumari ile yollarını ayırdı

Tecrübeli defans oyuncusu, El Nasr Kulübüne transfer oldu.

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Sivasspor, Oumari ile yollarını ayırdı

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 28 yaşındaki Lübnanlı oyuncunun transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında Alman ekibi FSV Frankfurt'tan kadromuza kattığımız Joan Oumari 17'si Süper Lig, 13'ü TFF 1. Lig ve 4'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 34 maçta takımımızın formasını giyerken 2 kez de gol sevinci yaşamıştı." ifadesi kullanıldı.

Joan Oumari'ye, Sivasspor'da bulunduğu süre içerisinde takıma yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür edilen açıklamada, futbolcuya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Etiketler: El Nasr Kulübü, Sivasspor, Oumari
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