  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Simon Kjaer Sevilla'da

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in transferi için İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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Simon Kjaer Sevillada

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in transferi için İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Açıklamada, "Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri de yer aldı.

Etiketler: Simon Kjaer, Fenerbahçe, Sevilla, transfer
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