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Buradasınız : » » Şili Milli Takımı'na Türkiye'den 2 isim

Şili Milli Takımı'na Türkiye'den 2 isim

Şili Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Paraguay ve Bolivya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

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Şili Milli Takımına Türkiyeden 2 isim

Şili Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Paraguay ve Bolivya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Şili Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 1 Eylül'de iç sahada Paraguay ve 5 Eylül'de deplasmanda Bolivya ile yapılacak karşılaşmaların aday kadrosunun belli olduğu bildirildi.

Teknik direktör Juan Antonio Pizzi tarafından belirlenen aday kadroya Fenerbahçe'de forma giyen Mauricio Isla ile Beşiktaş'ın yeni transferi Gary Medel de çağrıldı.

Şili Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan isimler şunlar:

Claudio Bravo (Manchester City), Mauricio Isla (Fenerbahçe), Enzo Roco, Francisco Silva (Cruz Azul), Eugenio Mena (Recife), Paulo Diaz (San Lorenzo), Gary Medel (Besiktaş), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen), Felipe Gutierrez (Internacional), Arturo Vidal (Bayern Münih), Pedro Pablo Hernandez, Marcelo Diaz (Celta Vigo), Alexis Sanchez (Arsenal), Eduardo Vargas (Tigres), Nicolas Castillo (Pumas), Edson Puch (Pachuca), Leonardo Valencia (Botafogo), Fabian Orellana (Valencia), Osvaldo Gonzalez (Toluca).

Etiketler: 2018 FİFA Dünya Kupası, Şili Milli Futbol Takımı
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