Şili - Almanya maçının 11'leri belli oldu

Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak final karşılaşmasını Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.Saat 21.00'de başlayacak dev mücadele TRT 1 ve trtspor.com'dan yayınlanacak.

Almanya: Ter Stegen, Mustafi, Ginter, Rudiger, Kimmich, Rudy, Goretzka, Hector, Draxler, Stindl, Werner.

Şili: Bravo, Isla, Jara, Medel, Beausejour, Aranguiz, Diaz, Hernandez, Vidal, Alexis, Vargas.

Kupada iki takım arasında B Grubu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Grupta Avustralya'yı 3-2, Kamerun'u 3-1 yenen Almanya, yarı finalde Meksika'yı 4-1'lik skorla geçerek finale kaldı. Grupta Avustralya ile 1-1 berabere kalan ve Kamerun'u 2-0 mağlup eden Şili ise yarı finalde normal süresi ve uzatma devreleri golsüz biten maçta Portekiz'e penaltılarla 3-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Bu arada Almanya ve Şili, tarihlerinde ilk kez kupada final maçına çıkacak. Daha önce 2005'teki turnuvada Meksika'yı normal süresi 3-3 biten mücadelede uzatma devreleri sonunda 4-3 yenen Almanya, üçüncülük elde elde etmişti.