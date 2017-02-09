Sıfırın altında 20 derecede antrenman

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Sarıkamış Belediyespor Futbol Takımı, antrenmanlarını sıfırın altında 20 derecede gerçekleştiriyor.

Sarıkamış Belediyespor Teknik Direktörü Yahya Ünal, Sarıkamış'ta iklim şartlarının diğer bölgelere göre daha zorlu olduğunu söyledi.

Ünal, "Çok zorlu koşullarda futbol oynuyoruz. Batı bölgeleri ile burasının iklim şartlarında büyük farklılıklar var. Onlar çok daha yumuşak iklimde oynuyor. Biz ise buzda, kötü bir zeminde futbol oynamaya çalışıyoruz." dedi.

Futbolcularının zor koşullara rağmen özverileriyle çalıştığını ve hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlar ne olursa olsun, inşallah şampiyonluğa ulaşacağız. Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda top oynuyoruz. Oksijen oranı düşük. Bunun dezavantajı da avantajı da var. Kış şartlarında hem idman yapmaya hem de hava şartlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Avantajımız, sıfır rakımdan gelen takımların burada sıkıntı yaşaması."

Serdar Kılıç, "En büyük handikabımız sakatlık"

Sarıkamış Belediyespor'un oyuncularından Serdar Kılıç, karlı ve soğuk havada futbol oynamanın hem zevkli hem de riskli olduğunu kaydetti.

Türkiye'de çok iyi stat ve spor komplekslerinin yapıldığını aktaran Serdar Kılıç, "Bu bölgede de kış şartlarına uygun statların, sahaların yapılacağını ümit ediyorum. Karda futbol oynamak eğlenceli ama sonuçta ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. En büyük handikabımız sakatlık." diye konuştu.

Karla kaplı saha zemini temizlendi

Yaklaşık bir haftadır bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Sarıkamış Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait statta idman yapamayan Sarıkamış Belediyespor, yetkililerden yardım istedi.

Sarıkamış Belediyesinin iş makineleri de kar kalınlığının bir metreye ulaştığı sahayı temizledi. Görevliler tarafından kalelerin içindeki karların da küreklerle temizlenmesiyle futbolcular, zemine uygun kramponlarını giydi ve çalışmalarına başladı. AA

