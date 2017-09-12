  • 12 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.433
    EURO 4.098
  • BIST 108821.4
    ALTIN 146.365
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj

Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj

TEB BNP Paribas Tennis Stars Series turnuvasında mücadele edecek Rus tenisçi, sosyal medya hesabından, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" paylaşımında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sharapovadan Türk tenisseverlere mesaj

Rus tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" ifadesini kullandı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle kasım ayında gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü sporcu Sharapova, tenisseverlere mesaj gönderdi.

Kendisinin yer aldığı reklam filminden bir fotoğraf paylaşan 30 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" paylaşımında bulundu.

Turnuvada, kariyerinde 5 grand slam zaferi bulunan Sharapova ile gösteri maçı yapacak olan milli tenisçi Çağla Büyükakçay da Rus tenisçiye Türkçe ve İngilizce, "Kasımda görüşmek üzere" karşılığını verdi.

Etiketler: Sharapova, tenis, ttf
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER