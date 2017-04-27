  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.565
    EURO 3.882
  • BIST 94282.48
    ALTIN 144.945
Buradasınız : » » Sharapova, Stuttgart Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Sharapova, Stuttgart Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından katıldığı Stuttgart Açık'ta Ekaterina Makarova'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sharapova, Stuttgart Açıkta çeyrek finale yükseldi

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından katıldığı Stuttgart Açık'ta Ekaterina Makarova'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir turnuvada yer aldı.

Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ın ikinci turunda vatandaşı Ekaterina Makarova ile karşılaşan Rus tenisçi Sharapova, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sharapova, doping cezasının ardından Stuttgart Açık'ta çıktığı ilk maçta da İtalyan Roberta Vinci'yi aynı skorla mağlup etmişti.

Rus tenisçi, çeyrek finalde Estonyalı Anett Kontaveit ile karşılaşacak. AA

Etiketler: Maria Sharapova, Serena Williams
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER