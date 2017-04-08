'Sertifikalı taraftar' projesinde ilk eğitim tamamlandı

Konyaspor Kulübü, Nalçacılılar Taraftar Grubu ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından organize edilen "Sertifikalı taraftar" projesinde, eğitimleri biten 313 kişiye sertifikaları verildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, SÜ ile Konyaspor'un proje birlikteliğinin diğer takımlara da örnek olacağını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolda şiddeti ve düzensizliği önlemek amacıyla daha önce uygulamaya koyduğu projede mavi bayrak almaya hak kazandıklarını anımsatan Şan, "Bu da bizde 'her şeyi başarabiliriz' inancını oluşturdu. Çünkü o sene gerçekten üstün gayret sarf ederek, mavi bayrağı almaya hak kazandık." dedi.

Ali Çamdalı: "Küfürsüz ve dürüst taraftar olmaktan korkmayın"

Atiker Konyaspor Takım Kaptanı Ali Çamdalı ise bu projede konuşmacı olarak yer aldığı için gurur duyduğunu dile getirerek, "Buralara kadar kolay gelmedik. Eski stadı da seviyordum ama yeni statta taraftarla daha samimi bir ortam kurulmuş oldu. Taraftarlar olarak, küfürsüz ve dürüst taraftar olmaktan korkmayın. Çünkü hepimiz burada geçiciyiz, Konyaspor baki." ifadelerini kullandı.

Takımın orta saha oyuncusu Jens Jonsson da "Danimarka'da taraftarlar, yenerseniz sizin yanınızda oluyor ve sizi destekliyor. Oysa Konyaspor taraftarı yenilsek de yensek de her zaman bizim yanımızda. Onlara böyle davrandıkları için teşekkür ediyorum. Bu projede yer aldıkları için tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.