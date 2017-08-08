Serie A'da transferin en büyüğü Milan

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre, Leonardo Bonucci, Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoğlu, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Franck Kessie, Antonio Donnarumma, Fabio Borini'nin bonservisleri için 189,5 milyon avro ödeyen Milano ekibi, Serie A'nın transfere en fazla yatırım yapan takımı olarak dikkati çekti.

Milan, 42 milyon avro karşılığında şampiyonluk mücadelesi vereceği Juventus'tan kadrosuna kattığı Bonucci'nin transferiyle bu sezon Serie A'da bir oyuncu için en yüksek bonservis bedeli ödeyen takım unvanını kazandı.

Milan'dan 189,5 milyon avroluk yatırım

Serie A'da en son lig şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda kazanan ve o tarihten bu yana ligde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturamayan, günden güne yıldızlarını kaybeden Milan, son yıllardaki durgunluğunu bu transfer dönemindeki çıkışıyla unutturmaya çalışıyor. İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi transfere 189,5 milyon avro para harcadı.

Ağustos sonuna kadar devam eden yaz transfer döneminin henüz başında peş peşe flaş oyuncuları kadrosuna katan kırmızı-siyahlı takım, ikisi kiralık olmak üzere bugüne kadar on futbolcuyu renklerine bağladı. Transfer edilen isimlerin kaleden forvete kadar sahanın her alanını takviye edecek nitelikte olduğu göze çarpıyor.

Juventus'tan 122,2 milyon avro

İtalya'da sezon öncesi transfere en çok para harcayan ikinci takım, Juventus olarak göze çarptı.

Transfere 122,2 milyon avro harcayan siyah-beyazlı ekip, Fiorentina'dan Federico Bernardeschi'yi 40 milyon, Chelsea'den Juan Cuadrado'yu 20 milyon, Bayern Münih'ten Medhi Benatia'yı 17 milyon, Arsenal'den Wojciech Szczesny'yi 12,2 milyon, Milan'dan Mattia De Sciglio'yu 12 milyon, Boca Juniors'tan Rodrigo Bentancur'u 10,5 milyon, Bayern Münih'ten Douglas Costa'yı kiralık olarak 6 milyon ve Cagliari'den Dario Del Fabro'yu ise 4,5 milyon avroya bünyesine kattı.

Milan ve Juventus'un ardından Serie A'da transfere en fazla yatırım yapan takım, başkent ekibi Roma oldu. Roma, transferler için kasasından 88,4 milyon avro çıkardı.