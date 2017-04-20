Serena Williams kortlardan uzak kalacak

Dünyaca ünlü ABD'li kadın tenisçi Serena Williams, hamileliği nedeniyle bu sezon kortlardan uzak kalacak.

Williams'ın basın sözcüsü Kelly Bush Novak tarafından yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşındaki tenisçinin hamile olduğu belirtilerek, "Serena'nın bebek beklediğini haber vermekten mutluluk duyuyorum. Sonbaharda doğum yapmasını bekliyoruz. Bu nedenle Serena, 2017 yılında turnuvalarda yer alamayacak." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams ise sosyal paylaşım sitesi Snapchat hesabından yayımladığı fotoğrafının altına "20 haftalık" ifadesini kullanmasından kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

Gelecek hafta dünya sıralamasında yeniden zirveye çıkacak Williams, hamileliği nedeniyle bu sezonki turnuvalarda yer alamayacak. Son olarak geçen ocak ayında düzenlenen Avustralya Açık'ta şampiyonluğa uzanan ve sonraki süreçte dizindeki sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan ABD'li tenisçinin, gelecek yıldan itibaren yeniden kortlara dönmesi bekleniyor.

Serena Williams, geçen yıl aralık ayında sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından 33 yaşındaki Alexis Ohanian ile nişanlandığını duyurmuştu. AA