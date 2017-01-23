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Serena Williams çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Çek rakibi Strycova'yı 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

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Serena Williams çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Çek rakibi Barbora Strycova'yı 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, burada 6 şampiyonluğu bulunan Serena Williams ile 16 numaralı seribaşı Strycova karşılaştı.

Williams, 7-5 ve 6-4'lük setlerle karşılaşmayı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer maçında 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, 30 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Makarova'yı 6-1 ve 6-4 biten setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Konta ile Serena Williams, çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu.

Kadınlarda Hırvat Mirjana Lucic-Baroni de ABD'li Jennifer Brady'yi 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkekler 4. tur mücadelesinde ise 11 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin, 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-1 (5-7, 7-6, 6-2, 6-2) yenerek yoluna devam etti.

Etiketler: Serena Williams, çeyrek final, tenis, avustralya tenis turnuvası
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