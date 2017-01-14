Serbest güreşte Türkiye şampiyonları belli oldu

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu’da başladı. 2 gün sürecek olan şampiyonada Türkiye genelinden katılan 300 sporcu ter dökerken ilk gün müsabakalar 57, 65, 74 ve 97 kilolarda yapıldı.

İlk gün yapılan maçlarda minderin tozunu attıran sporcularımız izleyicilere büyük heyecan yaşattı.Süleyman Atlı, Mustafa Kaya, İslam Kılıç ve Faruk Akkoyun yeni Türkiye Şampiyonları oldu.

Ayrıca şampiyonada Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı 125 kiloluk Recep Kara, karşılaştığı Asya Sumo Şampiyonu 190 kiloluk Almaz Ergeshov ile yaptığı maçı tuşla yendi.

Turnuvanın açılış konuşması yapan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, katılan sporculara başarılar dilerken "Ordu'nun güreşe verdiği destekten dolayı Vali Balkanlığıoğlu, Belediye Başkanı Yılmaz ve Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Genç'e teşekkür ederim" dedi.

Başpehlivan Kara sumo güreşçisini yere serdi

Her kategoride birer müsabaka yapıldıktan sonra Türkiye adına Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile Asya’nın Sumo Şampiyonu Kırgız asıllı Almaz Ergeshov kozlarını paylaştı. Başpehlivan Recep Kara ile Almaz Ergeshov, mindere çıkarken Dombra müziği çalındı. Müsabakanın ilk dakikalarında 190 kiloluk rakibi karşısında zorlanan Kara, mücadelenin 5. dakikasına girildiği sırada rakibini ters çevirerek tuş etti. Başpehlivan Kara’nın rakibinin sırtını yere getirerek yenmesiyle tribünlerde büyük coşku yaşandı.

"Gerçekten çok güçlü bir rakipti"

Başpehlivan Recep Kara, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, "Ata sporunu her yerde başarı ile temsil etmeye çalışıyorum. Bugün de Asya Sumo şampiyonu ile karşılaştım. Kendisiyle bir dostluk maçı yaptık. Gerçekten çok güçlü bir rakipti. Şükürler olsun kazandım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlk gün yapılan müsabakalarda sporcuların elde ettikleri dereceler şöyle: