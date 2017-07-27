Şenol Güneş'ten 'Milli Takım' açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Türkiye Futbol Direktörü Terim'in görevinden ayrılmasına üzüldüğünü belirterek, "Bana teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile teklifin bana gelmesi bile doğru değil, teklif başkana gelmeli." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın İspanya'da basın mensuplarına verdiği yemeğe katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Güneş, "Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm. Ben de o görevde yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz, iyi işler yaptı." dedi.

"Beşiktaş'ta mutluyum"

Fatih Terim'in ayrılmasının Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kararı olduğunu kaydeden Güneş, kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu şöyle cevapladı:

"Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O, yönetimdedir. Bana teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile teklifin bana gelmesi bile doğru değil, teklif başkana gelmeli. Beşiktaş'ta mutluyum. Daha yeni 2 yıl kontrat uzattım. Bizim zaten bir milli görevimiz var o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak."