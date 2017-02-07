Şenol Güneş ve Van Persie, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nedeniyle iki kulübün yanı sıra birçok ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerini, Vodafone Arena'da oynanan derbideki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedenlerinden PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.

Hukuk Müşavirliğin, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak'ı hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri, siyah-beyazlı futbolcu Dusko Tosic'i ise kural dışı davranışı, sportmenliğe aykırı hareketi ile kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi nedenlerinden disiplin kuruluna gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'nin de rakip takım seyircilerine yönelik hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Nazifoğlu, PFDK'ya gönderildi

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderen TFF Hukuk Müşavirliğinin Nazifoğlu'nu da hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa'nın da müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda yaptığı Adanaspor maçını 2-0 kaybetmişti. AA