  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Şenol Güneş ifade verdi

Güneş'in, Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kjaer'in yüzünü tutarak ittiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

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Şenol Güneş ifade verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Simon Kjaer’in yüzünü tutarak ittiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde bulunan Spor Savcılığı'nca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde re'sen başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Güneş'in, herhangi bir kastının olmadığını ve konunun yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Asım Ekrem tarafından ifadeye çağrılan Kjaer, Şenol Güneş'ten şikayetçi olmadığını belirtmişti. AA

Etiketler: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası, Simon Kjaer
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