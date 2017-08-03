  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı verildi.

Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı verildi.

Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun suç duyurusu üzerine Şeno Güneş hakkında "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada, mahkeme takipsizlik kararı verdi.

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Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı verildi.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi İlhan Ekşioğlu'nun suç duyurusu üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında “hakaret” suçundan başlatılan soruşturmada, "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri arasında 5 Şubat'ta oynanan futbol müsabakasının ardından Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Ekşioğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'ten basın toplantısı esnasında kendisine yönelik "hakaret" içerikli sözler kullandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Güneş hakkında atılı suçtan kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğini belirterek, "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Etiketler: şenol güneş, mahkeme, hakaret, takipsizlik
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