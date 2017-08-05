Şenol Güneş 8. kupanın peşinde

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, takımının yarın TFF Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada teknik adamlık kariyerinde 8. kupayı kazanma peşinde olacak.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının yarın TFF Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada teknik adamlık kariyerinde 8. kupayı kazanma peşinde olacak.

Teknik direktörlük döneminde Türkiye'de Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor, Beşiktaş ve Güney Kore'de Seul ekibini çalıştıran Güneş, kariyerinde 7 kez önemli kupa kazanma sevinci yaşadı.

Trabzonspor'da uzun yıllar kalecilik yapan ve teknik direktörlüğe de bordo-mavili ekiple başlayan Güneş, kariyerinde ikişer lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı, birer kez de TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası kaldırdı.

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk

Şenol Güneş, uzun teknik direktörlük kariyerinde 2 şampiyonluk başarısına Beşiktaş'ın başında ulaştı.

Siyah-beyazlı ekibi 2015-2016'da şampiyonluğa taşıyan Güneş, geçen sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın yarın TFF Süper Kupa'yı alması halinde takımının başında 3. kez önemli bir sevinci yaşama fırsatı bulacak.

Trabzonspor döneminde 5 kupası var

Güneş, kaleci olarak uzun süre görev aldığı Trabzonspor'a ise teknik direktör sıfatıyla 5 kupa kazandırdı.

Bordo-mavili ekip, Şenol Güneş'in görev aldığı farklı dönemlerde birer kez TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası'nı müzesine götürdü. Trabzonspor, Güneş yönetiminde 2 kez de Türkiye Kupası'nı aldı.

Beşiktaş'ta yine ilk peşinde

Son 2 sezonda şampiyon yaptığı Beşiktaş'a ilkleri yaşatan Şenol Güneş, yarınki Süper Kupa maçıyla aynısını bir kez daha gerçekleştirmeye çalışacak.

Tarihinde Süper Kupa'yı bir kez kazanan siyah-beyazlı ekip, bu başarıyı Fransız teknik direktör Jean Tigana ile yakalamıştı. Sonrasında 3 kez daha bu organizasyonda yer alan Beşiktaş, yerli teknik adamlar yönetiminde başarı sağlayamadı. 2007'de Ertuğrul Sağlam, 2009'da Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibe kupayı getirme başarısı gösteremedi. Beşiktaş, geçen sezon başında Şenol Güneş yönetiminde yine kupayı rakibine kaptırdı. Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'a üstünlük sağlayıp Süper Kupa'yı kazanırsa, ilk defa yerli bir teknik adam yönetiminde bu başarıya ulaşacak.