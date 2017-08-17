Şennur Demir'e coşkulu karşılama

İtalya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda artı 81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir, memleketi Bartın’da coşkuyla karşılandı.

Bartın-Karabük kara yolunda "Bartın’ın gururu, hoş geldin şampiyon” pankartıyla karşılanan Demir, burada ailesi ve sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kadınlar A Milli Boks Takımı'nda kaptan olarak görev yapmanın ayrı bir gurur olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Burada beni karşılamaya gelen vatandaşlara, Bartınlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Şu anda büyük bir gurur duyuyorum. Milli takım forması taşıdığım, Türkiye'yi dünyada ve Avrupa'da temsil ettiğim ve madalya aldığım için çok mutluyum.”

Daha sonra Demir için kentte konvoy yapıldı ve tur atıldı.