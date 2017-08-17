  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.521
    EURO 4.145
  • BIST 106861.99
    ALTIN 145.127
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şennur Demir'e coşkulu karşılama

Şennur Demir'e coşkulu karşılama

İtalya'daki Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şennur Demire coşkulu karşılama

İtalya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda artı 81 kiloda altın madalya kazanan Şennur Demir, memleketi Bartın’da coşkuyla karşılandı.

Bartın-Karabük kara yolunda "Bartın’ın gururu, hoş geldin şampiyon” pankartıyla karşılanan Demir, burada ailesi ve sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, elde ettiği başarıdan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kadınlar A Milli Boks Takımı'nda kaptan olarak görev yapmanın ayrı bir gurur olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Burada beni karşılamaya gelen vatandaşlara, Bartınlı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Şu anda büyük bir gurur duyuyorum. Milli takım forması taşıdığım, Türkiye'yi dünyada ve Avrupa'da temsil ettiğim ve madalya aldığım için çok mutluyum.”

Daha sonra Demir için kentte konvoy yapıldı ve tur atıldı.

Etiketler: Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, Şennur Demir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER