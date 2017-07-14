Semih Kaya resmen Sparta Prag'da

Çekya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, milli futbolcu Semih Kaya'yı kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray'dan transfer edilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Semih Kaya, bu transferin hayatı ve futbol kariyeri için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Ben ve eşim, burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Yeni bir şehir keşfetmek ve insanlarla tanışmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'dan ayrılmanın çok kolay olmadığını vurgulayan milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da çok zaman geçirdim. Takımdan ve arkadaşlarımdan ayrılmak çok zordu. Başarılı olacağımı ümit ediyorum. Galatasaray ile birçok kupa kazandım. Zor maçlar oynadım. Sparta Prag, Çekya'nın en başarılı kulübü. Burada da Galatasaray'da olduğu gibi birçok başarı kazanmak istiyorum."

Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.