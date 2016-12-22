Şehitlere Saygı maçı bugün TRT'de

Son dönemde yaşanan terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesi, bugün Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı futbolcuların katılacağı, "Şehitlere Saygı Maçı" adıyla gerçekleştirilecek dayanışma gecesi düzenleyecek.

"Devlet millet el ele hep beraber tribüne" sloganıyla Vodafone Arena'da bugün yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1, TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca diğer televizyon kanalları da TRT frekansı üzerinden maçı yayınlayabilecek.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in koordinasyonunda yapılacak maç, Vodafone Arena'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmaya Süper Lig takımlarında forma giyen her takımdan birer yerli ve yabancı futbolcu katılacak. Müsabakada elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla Beşiktaş ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

Etkinlikle ilgili gerçekleştirilen basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim katıldı.

Bakan Kılıç: Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, terör karşısında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağını belirterek, "Dünyadaki hiçbir ülke 30'a yakın statla tesisleşme hamlesi içinde olmadı. Bunlar, kararlılıkla devam edecek. Terörün, hainlerin istediği, bizim birbirimize düşmemiz, yatırımları durdurmamız ve gelecek yürüyüşümüzdeki umudumuzu kırmaktır. Asla onlara bu fırsatı vermeyeceğiz."

açıklamasında bulundu.

Demirören: Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin amacına ulaşamayacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 'Devlet, millet el ele' sloganıyla maç yapılacak. Her takımımızdan bir yabancı ve bir yerli oyuncuyla temsili maç oynanacak. Bu organizasyonun geliri, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, birlik ve beraberliğimizi bölemeyecek."

Gümüşdağ: Şimdiden 13,5 milyon lirayı bulduk

Kulüpler Birliği Vakfı ve İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kısa süre içinde organizasyona yoğun bir talep olduğuna değinerek, "Şu an yoğun bir talep var. Sponsorların da muazzam ilgisi mevcut. Şimdiden 13,5 milyon lirayı bulduk." dedi.

Terim: Vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, vatan uğrunda hayatlarını kaybedenler için vatandaşlık ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını bildirdi.

Şehitlerin emanetlerini korumanın vazifeleri olduğunu anlatan Terim, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin emanetlerini koruyup, onları kollayarak, sadece vatandaşlık değil vicdani görevlerimizi de yerine getirmek zorundayız. Bu caniliği yapanların ve bunda payı olanların, inandıkları her neyse onun içinde boğulmalarını diliyorum."