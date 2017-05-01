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Satrançta 2 dünya şampiyonluğu

2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 11 yaş kategorisinde Efe Hakan Öztürk, 13 yaş kategorisinde Enes Tanrıverdi altın madalya kazandı.

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Satrançta 2 dünya şampiyonluğu

Romanya'da düzenlenen 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 11 yaş kategorisinde Efe Hakan Öztürk ve 13 yaş kategorisinde Enes Tanrıverdi, altın madalya aldı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın Yaş şehrinde düzenlenen turnuvada iki Türk sporcunun altın madalyaya uzandığı belirtildi.

Müsabakalar sonucunda 11 yaş kategorisinde Efe Hakan'ın, 13 yaş kategorisinde ise Enes'in dünya şampiyonu olduğunu ifade edildi.

Öte yandan, 17 yaş kategorisinde Batuhan Özen ve 11 yaş kızlar kategorisinde Elif Keskin'in üçüncü olarak bronz madalya elde ettiği kaydedildi.

Etiketler: Türkiye Satranç Federasyonu, satranç, Enes Tanrıverdi, Efe Hakan Öztürk, altın madalya, 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası
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