  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.075
  • BIST 103809.78
    ALTIN 139.869
Buradasınız : » » Şanlıurfaspor'un 'şike' iddiası

Şanlıurfaspor'un 'şike' iddiası

Şanlıurfaspor Başkanı Yetim, 'TFF'nin vereceği karar ile mağduriyetimizin giderileceği ve tekrar TFF 1. Lig'de, hak ettiğimiz müsabakalara devam edeceğimize inanıyoruz.' dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfasporun şike iddiası

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, geçen sezon mücadele ettikleri TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasına ilişkin, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek karar ile mağduriyetimizin giderileceği ve tekrar TFF 1. Lig'de, hak ettiğimiz ligde müsabakalara devam edeceğimiz konusunda inancımız tamdır." dedi.

Yetim, yazılı açıklamasında, 2016-2017 sezonundaki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, bu konunu takipçisi olduklarını belirtti.

Bu anlamda TFF'nin vereceği kararın, önemini vurgulayan Yetim, şunları kaydetti:

"Federasyonun vereceği karar Türk futbol tarihinin belki de en önemli kararı olacaktır. Verilecek olan karar şike ve teşvik olayını ya kabul edilebilir hale getirecek, ya da Türk futbol tarihinde bundan sonraki süreçte şike ve teşvik olaylarının konuşulmayacağı bir ortam oluşacaktır. Bu nedenle, TFF tarafından verilecek karar ile mağduriyetimizin giderileceği ve tekrar TFF 1. Lig'de, hak ettiğimiz ligde müsabakalara devam edeceğimiz konusunda inancımız tamdır. TFF tarafından verilecek olan karar, spor kamuoyunu tatmin etmediği ve vicdanları rahatlatmadığı takdirde, FIFA ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunacağımızı tüm spor kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.

Etiketler: şanlıurfaspor, şike iddiası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER