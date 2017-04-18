Şanlıurfaspor taraftarlarından takımın borcuna kampanyalı destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un fahri başkanı Mehmet Ekinci, kulübün toplam borcunun 30 milyon olduğunu belirterek, ligde ödemelerini en iyi yapan takım olduklarını söyledi.

Aynı zamanda merkez ilçe Eyyübiye Belediyesinin de başkanlığını yürüten Ekinci, düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl zor durumda olan kulübe sahip çıkmak için yönetimi devraldıklarını belirtti.

Takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Ekinci, yönetim kurulunun göreve geldiğinde 36,5 milyon olarak görülen borcun faizlerle 46 milyona kadar ulaştığını, transferlerle borcun 60 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Belediyelerin de desteğiyle borcun 30 milyona kadar düştüğüne dikkati çeken Ekinci, "Ligde ödemelerini en iyi yapan kulüp Şanlıurfaspor'dur. Futbolcu alacaklarına baktığımız zaman geçmiş döneme ait ödemeler vardı, tamamı bir bir ödeniyor. Mali yönden kulüp hiçbir zaman olmadığı kadar rahat bir duruma geldi. Kalan borç sadece yönetici alacaklarıdır, onu da çok ciddi sorun olarak görmüyoruz." diye konuştu.

Kulübe "sticker"lı destek

Toplantıya katılan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da valilik bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Şanlıurfaspor logolu 20 ila 50 lira arasında satışa sunulan "sticker" ile herkesin takıma destek olması için kampanya başlattıklarını aktardı.

Öte yandan toplantıya katılan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de takıma destek sözü verdi.