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San Antonio Spurs, Lakers'ı ezerek geçti

NBA'de sezonun en yüksek sayılı maçını çıkaran San Antonio Spurs, ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 134-94 yendi.

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San Antonio Spurs, Lakersı ezerek geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, bu sezon en yüksek sayısına ulaştığı maçta Los Angeles Lakers'ı 134-94 mağlup etti.
 
NBA'e 6 maçla devam edildi. AT&T Center'da Los Angeles Lakers'ı ağırlayan San Antonio Spurs, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 40 sayı farkla 134-94 galip ayrıldı.
 
Sezonun en yüksek sayılı maçını çıkaran ve 31. galibiyetini alan Spurs'te Kawhi Leonard, dördüncü çeyrekte kenarda oturmasına rağmen 31 sayıyla maçın en skoreri oldu. Pau Gasol 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist ile skora destek verdi.
 
Nuggets'tan 140 sayı
 
Üst üste yaşadığı 5 mağlubiyetin ardından çıkışa geçmek isteyen Denver Nuggets, İngiltere'nin Londra kentindeki O2 Arena'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers'ı 140-112 mağlup ederek aradığı galibiyeti buldu.
 
Warriors zorlanmadı
 
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Detroit Pistons'ı 127-107'yle geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
 
Etiketler: nba, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers
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