San Antonio Spurs, Lakers'ı ezerek geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, bu sezon en yüksek sayısına ulaştığı maçta Los Angeles Lakers'ı 134-94 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. AT&T Center'da Los Angeles Lakers'ı ağırlayan San Antonio Spurs, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 40 sayı farkla 134-94 galip ayrıldı.

Sezonun en yüksek sayılı maçını çıkaran ve 31. galibiyetini alan Spurs'te Kawhi Leonard, dördüncü çeyrekte kenarda oturmasına rağmen 31 sayıyla maçın en skoreri oldu. Pau Gasol 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist ile skora destek verdi.

Nuggets'tan 140 sayı

Üst üste yaşadığı 5 mağlubiyetin ardından çıkışa geçmek isteyen Denver Nuggets, İngiltere'nin Londra kentindeki O2 Arena'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers'ı 140-112 mağlup ederek aradığı galibiyeti buldu.

Warriors zorlanmadı

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Detroit Pistons'ı 127-107'yle geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.