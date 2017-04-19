  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Şampiyonlukları 30 yıl sonra ilan edildi

Brezilya'da Temyiz Mahkemesi, Sport Recife'yi 1987'nin birinci futbol ligi şampiyonu ilan etti.

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Şampiyonlukları 30 yıl sonra ilan edildi

Brezilya'da Temyiz Mahkemesi, Sport Recife'yi 1987'nin birinci futbol ligi şampiyonu ilan etti.

Federasyon ve kulüpler tarafından 1987'de düzenlenen iki ayrı ligde şampiyonluk yaşayan Flamengo ve Sport Recife arasındaki karışıklığı gidermek için oylama yapan mahkeme, 30 yıllık tartışmaya son verdi.

Mahkeme, 3'e 1 oyla Sport Recife'yi söz konusu sezonun şampiyonu olarak belirledi.

Brezilya'da 1987'de kulüpler tarafından organize edilen ligde Flamengo, federasyonun düzenlediği ligde ise Sport Recife şampiyonluğa ulaşmıştı. Federasyonun, karışıklığı gidermek için iki takımı final maçında karşılaştırma teklifi, Flamengo Kulübü tarafından reddedilmişti.

Etiketler: Brezilya, temyiz mahkemesi kararı, sport recife, lig şampiyonluğu
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