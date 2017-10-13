Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi.

Brezilyalı futbolcu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, takımda çok güzel bir ortamın olduğunu dile getirerek, "Florya'da tam bir aile ortamı var. Saha içinde ve dışında tek hedefimiz olan şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu yolda ilerliyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. O yüzden burada çok güzel bir ortam var." diye konuştu.

Takım olarak düzenlenen etkinliklerde bir araya geldiklerini vurgulan Brezilyalı futbolcu, "Saha dışında beraber olmanın takım olabilme anlamında çok büyük faydaları var. Başkanımızın sezon başında düzenlediği tekne turu organizasyonunda hep beraber öğle yemeği yedik. Bu, bizim için çok önemliydi. Bu tip organizasyonlar takım olabilme ruhunu daha da ileri seviyeye taşıyor." ifadelerini kullandı.

Fernando, Türk mutfağını çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Türk mutfağı inanılmaz. Florya'nın yemekleri süper. Pirinç pilavını çok seviyorum. Onun yanında tavuk çok hoşuma gidiyor. Aşçılarımıza da bir kez daha sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'u da ailece çok sevdik. Burası mükemmel bir şehir. Gezmek için birçok yer var. Boş zamanımız olduğunda ailece yeni yerler keşfetmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. AA