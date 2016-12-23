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'Şampiyonluğa inancım tam'

Galatasaray kalecisi Cenk Gönen, Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inandığını söyledi.

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Şampiyonluğa inancım tam
Galatasaray kalecisi Cenk Gönen, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Gönen, önlerindeki Aytemiz Alanyaspor maçının önemine dikkati çekerek, "Ligin ilk yarısını zirvenin yakın bir takipçisi olarak bitirebilmek için Aytemiz Alanyaspor maçı bir fırsat. Bu şansı değerlendirecek potansiyele sahibiz." dedi.
 
Galatasaray'ın mücadele ettiği her kulvarda zirveyi hedeflediğini vurgulayan Cenk, "Başarının yolu şampiyon olmaktan geçer. Bunu başarmak da bizim elimizde. Sahaya yeteneğimizi ve kalitemizi yansıttığımız sürece puan farkı kapanacaktır. Sezon sonunda şampiyon olabilecek kapasiteye sahibiz. Şampiyonluğa inancım tam." diye konuştu.
 
Cenk Gönen, Türkiye'deki en iyi yerli kalecilerin sorulması üzerine ise "Bir çok kaleci beğeniyorum. Volkan Demirel, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak'ı söyleyebilirim. Zaten hepsi de arkadaşım. Tek bir isim veremem." diyerek sözlerini tamamladı. AA
 
Etiketler: Galatasaray, Cenk Gönen, şampiyonluk
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