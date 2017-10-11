Şampiyonların yolu bu merkezden geçiyor

Türkiye'nin tek paralimpik hazırlık merkezi olan ve Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'nın da çalışmalarını yaptığı Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi, bedensel engelli milli takımlara kamp imkanı sunuyor.

Dağılgan Spor Kompleksi'nde 2015 yılında açılan 80 yatak kapasiteli merkez, Türkiye'nin ilk Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi olma özelliğini taşıyor.

Özel sporcuların şampiyonalara hazırlandığı merkezde spor salonlarının yanı sıra yemekhane, revir, konferans salonu, sauna, engelli asansörü, mini buzdolabı, internet ve dinlenme salonu bulunuyor.

İşitme engelliler branşı hariç, Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı, Görme Engelliler Bayan Judo Milli Takımı gibi ekiplere en iyi kamp ortamını sunan merkez, en son Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek tarihinde ilk kez kupayı kazanan Türk Milli Takımı'nın hazırlık kampına da ev sahipliği yapmıştı.

"Milli takımımız yılda en az 2 defa burada kamp yapar"

Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cüneyt Alkan, yaptığı açıklamada, Ampute Milli Futbol Takımı'nı Avrupa şampiyonu olmasından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Millilerin elde ettikleri başarı ile Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını vurgulayan Alkan, şöyle devam etti:

"Milli takımımız yılda en az 2 defa burada kamp yapar. Ayrıca ampute takımlarımızın kupa finalleri de burada olur. Ampute Milli Takımımız Cumhurbaşkanımızın 'Dünyada ampute futbolu Türkiye'den sorulacak' talimatıyla daha sıkı şekilde burada hazırlandı. Ampute Milli Takımımıza burada verdiğimiz hizmette sadece konaklama, yeme içme hizmeti vermedik, diyetlerinden fizyoterapiste, tesislerimizde yapacakları antrenmanlara kadar her konuda yardımda bulunduk. Avrupa şampiyonasına da Aksaray'da hazırlandılar. Burada kamp yaptılar. Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri ile kupayı kaldırarak çok ihtiyacımız olan büyük gururu bizlere yaşattılar."

Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nin birçok milli takıma ev sahipliği yaptığını belirten Alkan, "Bakanlığımız engelli branşlar için hiçbir masraftan kaçınmamıştır. Avrupa'da bile emsali olmayan bir tesise sahibiz." dedi.

"Hepsini evladım gibi görüyorum"

Merkezin kat hizmetleri sorumlusu Yadigar Uyar ise uzun yıllardır görev yaptığı spor kompleksinde özel sporculara yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

Milli takımın elde ettiği şampiyonluktan dolayı büyük sevinç yaşadığını aktaran Uyar, "Buraya gelen sporcularımızla en iyi şekilde ilgileniyoruz. Hepsini evladım gibi görüyorum." diye konuştu.

"Elimizden geleni yapmak için buradayız"

Diyetisyen Sibel Koşar da "Ampute Milli Takımımızı buradaki kamp döneminde antrenmanlarda izliyorduk. Onların İngiltere karşısında yaptığı maçı izlemek ayrı bir gurur verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ülkemize o gururu tekrar tekrar yaşatmaları için elimizden geleni yapmak için buradayız." ifadelerini kullandı.