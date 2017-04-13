Şampiyonlar Ligi'nden dikkat çeken notlar

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek finalin ilk ayağında oynanan 4 karşılaşma, birçok istatistiğe sahne oldu.

Juventus evinde kaybetmiyor

Barcelona karşısında avantajlı bir skor elde eden Torino ekibi, sahasında resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 48 maça çıkardı.

Tüm kulvarlarda oynadığı 48 müsabakanın 42'sini kazanan Juventus, 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Ronaldo tarihe geçti

İspanyol ekibi Real Madrid'in konuk olduğu Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gole imza atan Cristiano Ronaldo, tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 660 dakikalık aranın ardından sessizliğini bozan Portekizli yıldız oyuncu, (97 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, 1 Şampiyonlar Ligi eleme turu) UEFA organizasyonlarında 100 gol barajına ulaşan ilk futbolcu unvanını elde etti.

Bayern Münih'in serisi son buldu

Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde evindeki 16 maçlık galibiyet serisi Real Madrid karşısında son buldu.

Atletico Madrid geleneği bozmadı

İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda ağırladığı İngiliz ekibi Leicester City'i Antoine Griezmann'ın penaltı golüyle 1-0 yendi.

Avrupa arenasında evinde daha önce hiçbir İngiliz takımına kaybetmeyen Atletico Madrid, elde ettiği skorla bu geleneği sürdürdü.

Borussia Dortmund'un otobüsüne saldırı

Fransa'nın Monaco takımını konuk edeceği maç öncesinde Alman ekibi Borussia Dortmund'un takım otobüsüne yapılan bombalı saldırı, haftanın öne çıkan olumsuz olayı oldu.