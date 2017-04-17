  • 17 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.667
    EURO 3.899
  • BIST 90877.94
    ALTIN 151.965
Buradasınız : » » Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi ise 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)

19 Nisan Çarşamba:

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)

Etiketler: şampiyonlar ligi, real madrid, bayern münih, Atletico Madrid, barcelona
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER