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Buradasınız : » » Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kuraları çekildi.

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Şampiyonlar Liginde yarı final eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu.

İspanyol takımlarının eşleşmesinde organi̇zasyonun son şampi̇yonu İspanyol temsi̇lci̇si̇ Real Madrid, ilk maçta Atletico Madrid'i evinde ağırlayacak.

Yarı finalin diğer müsabakasında ise Fransa temsilcisi Monaco ile İtalya ekibi Juventus karşılaşacak. İlk karşılaşma, Fransa'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanşlar ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Final maçına ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.

Etiketler: UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final kuraları çekildi, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri
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