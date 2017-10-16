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Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları, yarın ve 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

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Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş yarın Monaco'ya konuk olacak

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)

21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)

21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)

21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş

21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)

18 Ekim Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)

21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)

21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)

21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz) 

Etiketler: şampiyonlar ligi, Beşiktaş
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